Femeie rănită după prăbușirea unui stâlp de electricitate la Azuga

Polițiștii din județul Prahova au deschis o anchetă după ce un stâlp de electricitate s-a prăbușit și a accidentat o femeie de 67 de ani, în orașul Azuga. Incidentul a avut loc în timpul unor lucrări de înlocuire a cablurilor electrice efectuate de angajații unei societăți.

Potrivit informațiilor transmise miercuri de IPJ Prahova, muncitorii desfășurau activități de demontare și schimbare a cablurilor de electricitate, moment în care unul dintre stâlpi s-ar fi înclinat și apoi a căzut la pământ. În cădere, acesta a lovit o femeie care mergea regulamentar pe trotuar.

Victima a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că mai multe persoane, angajaţi ai unei societăţi, ar fi desfăşurat lucrări specifice de intervenţie asupra infrastructurii de susţinere a cablurilor de electricitate (...), împrejurare în care unul dintre stâlpi s-ar fi înclinat şi ulterior s-ar fi prăbuşit la nivelul solului”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului și eventualele responsabilități legale.