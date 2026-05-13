Femeie rănită după prăbușirea unui stâlp de electricitate la Azuga
Stâlp electricitate / Foto arhivă
Polițiștii din județul Prahova au deschis o anchetă după ce un stâlp de electricitate s-a prăbușit și a accidentat o femeie de 67 de ani, în orașul Azuga. Incidentul a avut loc în timpul unor lucrări de înlocuire a cablurilor electrice efectuate de angajații unei societăți.
Potrivit informațiilor transmise miercuri de IPJ Prahova, muncitorii desfășurau activități de demontare și schimbare a cablurilor de electricitate, moment în care unul dintre stâlpi s-ar fi înclinat și apoi a căzut la pământ. În cădere, acesta a lovit o femeie care mergea regulamentar pe trotuar.
Victima a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.
„Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că mai multe persoane, angajaţi ai unei societăţi, ar fi desfăşurat lucrări specifice de intervenţie asupra infrastructurii de susţinere a cablurilor de electricitate (...), împrejurare în care unul dintre stâlpi s-ar fi înclinat şi ulterior s-ar fi prăbuşit la nivelul solului”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului și eventualele responsabilități legale.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:56 - A fost găsit băieţelul de 5 ani dat dispărut în Sibiu. Alexandru a fost căutat timp de trei zile - VIDEO
- 13:47 - Cristi Chivu, moment special înaintea finalei Cupei cu Lazio! Mesaj impresionant în fața președintelui Italiei
- 13:01 - Doliu uriaș în fotbalul francez! A murit legenda lui Lyon: „Eroul nostru a adormit”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News