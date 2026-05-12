Trump a explodat după oferta Iranului! Președintele SUA a numit propunerea de pace „complet stupidă”

Conflictul dintre Statele Unite și Iran rămâne extrem de tensionat, după ce Donald Trump a atacat dur propunerea de pace venită de la Teheran și a avertizat că armistițiul dintre cele două state „se ține de un fir”.

Președintele american Donald Trump a catalogat planul iranian drept „complet stupid” și „inacceptabil”, în timpul unor declarații făcute în Biroul Oval.

„Ei cred că vom obosi în cele din urmă, dar nu se va întâmpla asta”, a spus Trump, reiterând că Iranul nu trebuie să obțină arme nucleare și că Washingtonul va continua să împiedice acest lucru.

Liderul american a mers și mai departe și a afirmat că SUA sunt deja într-o poziție de superioritate militară în conflict. „Vom avea o victorie completă. Din punct de vedere militar, am avut deja, teoretic, o victorie totală”, a declarat Trump.

În același timp, șeful Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a reacționat dur la mesajele venite de la Washington și a transmis că Iranul este pregătit să reia confruntarea dacă va fi atacat.

„Forțele noastre armate sunt pregătite să riposteze și să dea o lecție”, a scris oficialul iranian pe platforma X.

Acesta a susținut că propunerea de pace în 14 puncte prezentată de Teheran este singura variantă viabilă pentru oprirea războiului și a avertizat că orice altă soluție va duce la noi eșecuri și costuri uriașe pentru americani.

Donald Trump a descris situația armistițiului într-un mod dramatic, spunând că acesta este „sub asistență respiratorie”.

„E ca atunci când doctorul spune că persoana dragă mai are doar un procent șanse să supraviețuiască”, a afirmat liderul american în fața jurnaliștilor de la Casa Albă.

Negocierile dintre Washington și Teheran rămân blocate, iar tensiunile dintre cele două state continuă să crească pe fondul conflictului din regiune.