Președintele Nicușor Dan: România este un stat stabil. Vom avea un nou guvern pro-occidental într-un termen rezonabil

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut marți după-masă declarații de presă, comentând moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan și pașii care urmează pentru desemnarea unui nou guvern.

”Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil, instituțiile funcționează.

Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, pe aderarea la OCDE, pe execuția bugetului din 2026, pe direcția pro-occidentală, pe SAFE și PNRR. 31 mai încheierea pe SAFE, pe ultimele ajustări PNRR și 31 august PNRR.

Chiar dacă procedurile pentru moțiune începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde pe SAFE, ca urmare a acestui consens.

Începem negocierile pentru următorul guvern, începem cu negocieri informale, iar când opțiunile se vor cristaliza, negocieri formale.

Înțeleg așteptările românilor legate de corupție, de viața de zi cu zi.

Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud scenariul alegerilor anticipate.

Subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta”, a declarat Nicușor Dan.