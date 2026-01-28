Actualitate· 1 min citire
Alertă la Marea Neagră. O mină a fost găsită pe plaja de la Midia
28 ian. 2026, 10:43
Actualizat: 28 ian. 2026, 10:43
Articol scris de Scris de Realitatea de Prahova
O mină a fost găsită, miercuri dimineață, pe plaja de la Midia, de câțiva trecători care au sunat la 112.
Autoritățile se deplasează la fața locului pentru a stabili un perimetru de securitate, iar specialiștii din cadrul MApN urmează să intervină pentru distrugerea în condiții de siguranță a acesteia.
Știre în curs de actualizare.
