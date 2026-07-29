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Actualitate· 2 min citire
Anchetă la nivelul Parchetului General. Două femei ar fi cerut bani pentru dosare false de cetățenie
Poliție
Două femei au fost reținute de procurorii Parchetului General într-un dosar care vizează o presupusă rețea specializată în obținerea frauduloasă a cetățeniei române. Anchetatorii susțin că acestea promiteau rezolvarea dosarelor în schimbul unor sume importante de bani și invocau presupuse relații în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC).
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