ANPC: Ce trebuie să verifici înainte de Valentine’s Day și Dragobete – ghid pentru cumpărături fără probleme

Ambalajul trebuie să conțină datele producătorului și termenul de valabilitate

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) îi avertizează pe români să fie atenți la produsele și serviciile cumpărate în perioada Valentine’s Day și Dragobete, pentru a evita fraudele, produsele neconforme sau cheltuielile inutile.

Ciocolată și dulciuri

Consumatorii sunt sfătuiți să aleagă produse în care ingredientul principal este untul de cacao, nu grăsimile vegetale hidrogenate.

De asemenea:

verificați termenul de expirare;

evitați produsele fără etichetă clară din coșuri promoționale;

ambalajul trebuie să fie intact;

verificați alergeni precum lapte, soia, gluten sau nuci.

Flori

Florile trebuie să fie proaspete:

fără frunze uscate sau petale ofilite;

tulpini nedeteriorate;

păstrate în apă curată sau soluție nutritivă.

Prețul trebuie afișat clar, iar ambalajele decorative trebuie menționate dacă se plătesc separat.

Bijuterii

La cumpărarea bijuteriilor:

prețul trebuie să includă TVA;

produsul trebuie să aibă marcă de titlu și marcă de responsabilitate;

solicitați certificat de garanție și, dacă e cazul, de autenticitate;

verificați dacă pietrele sunt naturale sau sintetice;

nu confundați metalul placat cu cel prețios.

Vouchere cadou și cosmetice

ANPC recomandă:

cumpărarea voucherelor doar din surse de încredere;

verificarea restricțiilor de utilizare;

cosmeticele să fie achiziționate doar din magazine autorizate;

evitarea produselor foarte ieftine, posibil contrafăcute.

Ambalajul trebuie să conțină datele producătorului și termenul de valabilitate.

Servicii și produse pentru adulți

Produsele destinate persoanelor peste 18 ani trebuie cumpărate numai din magazine autorizate și să respecte cerințele legale de etichetare.

În cazul serviciilor de masaj:

verificați calificarea personalului;

cereți informații despre durată și preț;

solicitați bon fiscal;

asigurați-vă că materialele sunt igienizate.

Carduri de cumpărături

Cardurile de cumpărături trebuie folosite ca instrument de bugetare, nu ca sursă de venit. Retragerea de numerar poate implica dobânzi și comisioane mari, iar unele magazine oferă rate fără dobândă pentru plăți directe cu cardul.

ANPC recomandă cumpărături responsabile și informate, astfel încât gesturile romantice să nu se transforme în probleme financiare sau de sănătate.