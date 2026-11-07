Atac armat sângeros în Cracovia, Polonia: 5 persoane au fost ucise și alte 10 rănite

Atac armat în Cracovia, Polonia. Cinci persoane au fost ucise și cel puțin zece rănite. Poliția l-a prins pe atacator.
Un atac armat deosebit de grav a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul orașului Cracovia, din sudul Poloniei. Cinci persoane au fost ucise, iar cel puțin zece au fost rănite, după ce un individ a deschis focul în apropierea Pieței Centrale. Poliția a reușit să îl prindă pe suspect în timp ce încerca să fugă de la locul atacului.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile poloneze și citate de agențiile internaționale Reuters și AFP, focurile de armă au provocat un bilanț tragic, iar echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru acordarea ajutorului victimelor.
Cinci morți și cel puțin zece răniți în urma atacului armat din Cracovia
Poliția poloneză a confirmat că cinci persoane și-au pierdut viața în urma atacului, în timp ce alte cel puțin zece au suferit răni.
Primele informații indicau un bilanț de trei persoane decedate, însă numărul victimelor a fost ulterior revizuit în creștere, pe măsură ce autoritățile au centralizat datele intervenției.
Atacul s-a produs în apropierea Pieței Centrale din Cracovia, una dintre cele mai cunoscute zone turistice ale orașului, situată în centrul istoric.
Potrivit informațiilor comunicate de poliție, focurile de armă au fost trase dintr-un autoturism aflat în deplasare.
Atacatorul a fost prins de poliție în timp ce încerca să fugă
Suspectul a fost identificat și prins de forțele de ordine în timp ce încerca să părăsească zona în care s-a produs atacul.
Potrivit informațiilor transmise de poliția poloneză, atacatorul a fost împușcat de oamenii legii și urma să fie transportat la spital.
Autoritățile au precizat că nu mai caută alte persoane implicate în incident, însă ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
Deocamdată, motivul atacului nu a fost făcut public.
Donald Tusk, informat permanent despre situația din Cracovia
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că primește informații în mod constant din partea ministrului de Interne cu privire la evoluția situației.
Șeful Guvernului de la Varșovia a transmis că poliția investighează circumstanțele și motivația din spatele atacului armat.
Incidentul a provocat îngrijorare într-unul dintre cele mai importante centre urbane și turistice ale Poloniei, în condițiile în care atacul s-a produs într-o zonă frecventată de localnici și vizitatori.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare despre identitatea victimelor, starea persoanelor rănite și motivul care a stat la baza atacului.