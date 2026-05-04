Bandă de hoți, de negăsit după un jaf de 40.000 de lei într-o benzinărie din Galați. Metoda folosită pentru a-și șterge urmele

Polițiștii din județul Galați sunt în alertă după o serie de furturi care par să fie comise de aceeași grupare. Cel mai recent caz a avut loc la o benzinărie din comuna Umbrărești, unde hoții au reușit să plece cu bani și țigări în valoare de aproximativ 40.000 de lei, potrivit unor surse din anchetă.

Furtul a fost descoperit dimineața, în jurul orei 6:00, de o angajată care a deschis stația. Aceasta a observat imediat lipsa banilor și a produselor din magazin.

Deși prejudiciul nu a fost stabilit oficial, anchetatorii estimează pierderi semnificative, inclusiv sume sustrase atât din casa de marcat, cât și dintr-un seif.

Modul de operare

Indiciile arată că hoții au acționat după un plan bine pus la punct. Ei au întrerupt alimentarea cu energie electrică, ceea ce a dus la dezactivarea sistemelor de alarmă și a camerelor de supraveghere, reușind astfel să opereze fără a fi înregistrați.

Același tip de acțiune a fost observat și în alte cazuri din județ. În luna martie, primăria comunei Ivești a fost spartă, iar din seif au dispărut aproximativ 90.000 de lei, bani proveniți din taxele și impozitele locale.

De asemenea, alte două furturi produse de la începutul anului, la o benzinărie și un supermarket, prezintă similitudini în modul de operare, ceea ce îi face pe anchetatori să creadă că este vorba despre aceeași grupare. Poliția continuă investigațiile pentru identificarea și prinderea suspecților.