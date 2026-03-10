Bătaie ca-n codru pe un bulevard din Ploiești. Un bărbat de 46 de ani și doi adolescenți și-au împărțit pumni și picioare

Scandal de proporții pe un bulevard din municipiul Ploiești. Un bărbat de 46 de ani, şofer al unei maşini de transport alternativ şi doi adolescenţi de 15 şi 17 ani și-au împărțit, marți dimineață, pumni și picioare. Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

”În dimineaţa zilei de astăzi, în jurul orei 06.30, poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti, aflaţi în deplasare către o activitate operativă planificată în mediul rural, au observat, pe Bulevardul Bucureşti din municipiul Ploieşti, desfăşurarea unei altercaţii între mai multe persoane, manifestată prin exercitarea unor acte de violenţă fizică în spaţiul public”, a transmis IPJ Prahova.

Potrivit reprezentanților instituției, la faţa locului a fost identificat un bărbat de 46 de ani, care desfăşoară activitate de taximetrie în cadrul unei platforme de transport alternativ, acesta declarând că starea conflictuală ar fi fost generată pe fondul unor neînţelegeri privind efectuarea unei curse.

”Totodată, au fost identificaţi şi ceilalţi doi participanţi la altercaţie, doi minori în vârstă de 17, respectiv 15 ani. În vederea gestionării operative şi complete a situaţiei de fapt, la locul producerii incidentului au fost solicitaţi şi poliţişti din cadrul Secţiei nr. 4 Poliţie Ploieşti, care au preluat cazul, procedând la conducerea persoanelor implicate la sediul unităţii de poliţie, în vederea efectuării verificărilor necesare şi stabilirii cu exactitate a tuturor circumstanţelor în care s-a produs incidentul”, a mai transmis sursa citată.

În momentul publicării acestei știri, cei trei indivizi sunt audiați la sediul unităţii de poliţie.