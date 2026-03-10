Percheziții după un meci de fotbal din Superliga. Câte persoane sunt căutate de oamenii legii

Percheziţii şi acţiuni ample ale forţelor de ordine au loc, marţi dimineaţă, în urma incidentelor produse la meciul Rapid-Petrolul, din 6 februarie, din Superliga.

Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au pus în executare 9 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Prahova, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere.

„În urma incidentelor violente produse în contextul unei competiţii sportive desfăşurate în municipiul Bucureşti, poliţiştii şi jandarmii au desfăşurat un complex de activităţi operative şi de investigare, care au condus la punerea în aplicare a 9 mandate de percheziţie domiciliară, identificarea a zeci de persoane implicate în fapte antisociale, precum şi la aplicarea de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 90.000 de lei, alături de multiple măsuri complementare de interzicere a accesului la competiţii sportive”, se aartă în comunicatul poliției.

Cercetările au fost declanşate în urma incidentelor produse la data de 6 februarie 2026, în contextul desfăşurării partidei de fotbal dintre FC Rapid Bucureşti şi FC Petrolul Ploieşti, organizată în Capitală.



Din datele şi probele administrate până în prezent a rezultat că, în sectorul destinat suporterilor oaspeţi, ar fi izbucnit un conflict violent între două grupuri de suporteri, situaţie care a generat o stare de temere în rândul persoanelor aflate în proximitate şi a afectat ordinea şi liniştea publică.



În urma activităţilor desfăşurate marţi, 9 persoane bănuite de comiterea faptelor au fost depistate, acestea urmând să fie conduse la sediul unităţii de poliţie pentru audieri şi pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

În cadrul percheziţiilor domiciliare efectuate au fost identificate şi ridicate bunuri de interes pentru cauză, necesare administrării materialului probator.



În acelaşi timp, Jandarmeria Capitalei a desfăşurat activităţi specifice de identificare şi sancţionare a persoanelor care au încălcat legislaţia în vigoare pe timpul desfăşurării aceleiaşi competiţii sportive.



Astfel, în urma încălcării prevederilor legale, jandarmii au întocmit, la data de 6.03.2026, un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.



De asemenea, au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 70.630 de lei.



Din totalul sancţiunilor aplicate, trei sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 48.000 de lei, au fost dispuse faţă de organizatorul evenimentului sportiv, pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute de cadrul legal aplicabil.

