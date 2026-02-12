Case evacuate după ce un autoturism a derapat şi a rupt o ţeavă de alimentare cu gaze

Alertă în județul Prahova

Momente de panică în localitatea Păuleşti, din județul Prahova. Patru locuinţe au fost evacuate de autorități după ce, joi, un autoturism a derapat şi a rupt ţeava de alimentare cu gaze din apropierea respectivelor imobile.

Din primele informații, un autoturism marca Matiz, a ieșit de pe şosea şi lovit violent o ţeavă de alimentare cu gaze amplasată marginea carosabilului.

”În urma evenimentului, o persoană aflată în autoturism, conştientă, a fost preluată şi transportată la spital de un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean. Totodată, şase persoane, dintre care un minor, din patru locuinţe învecinate au fost evacuate preventiv”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului 1 Ploieşti, care asigură măsurile de prevenire a incendiilor.

În momentul publicării acestei știri, o echipă specializată intervine pentru repararea conductei de gaze.

Sursa: Realitatea de Prahova