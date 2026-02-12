Case evacuate după ce un autoturism a derapat şi a rupt o ţeavă de alimentare cu gaze
Case evacuate după ce un autoturism a derapat şi a rupt o ţeavă de alimentare cu gaze
Alertă în județul Prahova
Momente de panică în localitatea Păuleşti, din județul Prahova. Patru locuinţe au fost evacuate de autorități după ce, joi, un autoturism a derapat şi a rupt ţeava de alimentare cu gaze din apropierea respectivelor imobile.
Din primele informații, un autoturism marca Matiz, a ieșit de pe şosea şi lovit violent o ţeavă de alimentare cu gaze amplasată marginea carosabilului.
”În urma evenimentului, o persoană aflată în autoturism, conştientă, a fost preluată şi transportată la spital de un echipaj de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean. Totodată, şase persoane, dintre care un minor, din patru locuinţe învecinate au fost evacuate preventiv”, au transmis oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.
La fața locului au intervenit echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului 1 Ploieşti, care asigură măsurile de prevenire a incendiilor.
În momentul publicării acestei știri, o echipă specializată intervine pentru repararea conductei de gaze.
Sursa: Realitatea de Prahova
Citește și:
- 13:43 - România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 10:32 - Zile însorite și temperaturi în creștere, mai ales în sud și estul României: cum va fi vremea până la mijlocul săptămânii
- 10:25 - Dezvăluiri BOMBĂ la Rizea TV. Cristian Rizea - Acuzații grave la adresa lui Sebastian Ghiță
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News