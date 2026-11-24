A fost emisă ultima autorizație pentru Centura Azuga – Bușteni. Investiția de 545,78 milioane de lei va avea 9,4 km și 16 poduri.
Proiectul Centurii Azuga – Bușteni a ajuns la o etapă importantă. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis ultima autorizație de construire necesară pentru realizarea lucrărilor, aferentă etapei a treia a investiției.
Noua șosea este considerată una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră de pe Valea Prahovei, urmând să ofere o alternativă la traficul intens de pe DN1 și să contribuie la reducerea aglomerației din Azuga și Bușteni.
Autorizația a fost emisă la solicitarea Consiliului Județean Prahova, în cadrul parteneriatului cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Centura Azuga – Bușteni: lucrări de aproape 389 de milioane de lei în etapa a treia
Valoarea lucrărilor autorizate pentru această ultimă etapă este de 388.512.642,05 lei, fără TVA. Durata de execuție prevăzută este de 30 de luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor.
Proiectul se desfășoară pe teritoriul orașelor Azuga și Bușteni, în județul Prahova, și face parte din rețeaua europeană de transport TEN-T.
Lucrările prevăzute includ:
construirea de sectoare noi de drum;
realizarea de poduri și alte lucrări de artă;
subtraversări și lucrări de consolidare;
amenajări hidrotehnice și sisteme de colectare a apelor pluviale;
relocarea și protejarea rețelelor de utilități;
lucrări pentru protecția mediului.
Documentația tehnică necesară autorizării a fost elaborată de asocierea coordonată de compania CONI SRL.
Când ar putea fi gata Centura Azuga – Bușteni
Noua variantă rutieră va avea o lungime de aproximativ 9,4 kilometri și va include 16 poduri. Șoseaua este proiectată pentru a prelua o parte din traficul care tranzitează în prezent localitățile Azuga și Bușteni pe DN1.
La începutul lunii octombrie, președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, anunța că proiectul ajunsese la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 16%.
Acesta preciza că emiterea ultimei autorizații de construire reprezintă un pas necesar pentru continuarea investiției și că obiectivul autorităților este finalizarea centurii la începutul anului 2028.
„Centura de la Azuga – Bușteni. Ea a fost începută în toamna anului trecut și astăzi are un progres de 16%”, declara anterior șeful CJ Prahova.
Cât costă Centura Azuga – Bușteni
Contractul pentru construirea Centurii Azuga – Bușteni a fost semnat în iunie 2024, cu o asociere de firme coordonată de CONI SRL, alături de GOTT STRASSE SRL, PERFECT CONSULT EUROPE SRL, DRUM POD INVEST și companii partenere din România și Ucraina.
Valoarea contractului este de aproximativ 545,78 milioane de lei, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).
Investiția este considerată esențială pentru infrastructura rutieră de pe Valea Prahovei. După finalizare, centura ar urma să îmbunătățească legăturile rutiere din zonă, să reducă presiunea asupra DN1 și să faciliteze deplasările localnicilor și turiștilor.
Pentru șoferii care tranzitează frecvent Valea Prahovei, noua șosea ar putea însemna timpi mai mici de deplasare și o alternativă importantă în perioadele cu trafic intens.