Publicat 24 nov. 2026, 13:56 Sursă realitatea.net

A fost emisă ultima autorizație pentru Centura Azuga – Bușteni. Investiția de 545,78 milioane de lei va avea 9,4 km și 16 poduri.

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