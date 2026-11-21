Un urs apare de patru nopți consecutive în zona Cârjari, comuna Vâlcănești, județul Prahova, iar localnicii evită ieșirile nocturne din teama unei întâlniri cu animalul.
Prezența unui urs pe strada Primăverii, din apropierea pădurii, a generat îngrijorare în rândul locuitorilor din comuna Vâlcănești. Conform unor relatări transmise către Observatorul Prahovean, animalul a sărit gardurile și a intrat în mai multe gospodării de-a lungul a patru nopți.
O cititoare a publicației a povestit că s-a trezit cu ursul în spatele casei sale. Deși are câini în curte, femeia declară că nu se simte în siguranță să iasă afară după lăsarea întunericului.
Alt locuitor din zonă a menționat că ursul a fost observat și în grădini, iar la un vecin animalul ar fi atacat un câine. Acesta a precizat că nu a formulat nicio sesizare la numărul unic de urgență 112.
Primarul: Nicio sesizare primită, dar se poate dispune relocarea
Contactat telefonic de Observatorul Prahovean, primarul comunei Vâlcănești, Adrian Manole, a declarat că instituția nu a înregistrat până acum nicio sesizare oficială din partea locuitorilor privind prezența urșilor. Edilul nu a exclus însă posibilitatea ca animalele să se afle pe teritoriul localității.
Adrian Manole a explicat procedura legală de intervenție, subliniind necesitatea apelului la 112 pentru convocarea unei comisii speciale care poate decide relocarea animalului.
Avertisment publicat pe rețelele de socializare
Un mesaj de avertizare a fost postat și pe grupul de Facebook dedicat comunei Vâlcănești. Textul precizează că ursul apare de patru zile consecutiv în orele serale și îndeamnă localnicii să evite deplasările pe jos în zone izolate, precum și supravegherea copiilor.
Deși semnalările informale circulă de mai multe nopți, primarul insistă ca orice apariție a animalului să fie comunicată imediat autorităților pentru a se putea aplica măsurile legale prevăzute.