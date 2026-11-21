Publicat 21 nov. 2026, 11:12 Sursă observatorulph

Un urs apare de patru nopți consecutive în zona Cârjari, comuna Vâlcănești, județul Prahova, iar localnicii evită ieșirile nocturne din teama unei întâlniri cu animalul.

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