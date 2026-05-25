Cristian Mungiu, aplaudat ca pe scena de la Cannes în avionul cu care a revenit în România – VIDEO
Regizorul Cristian Mungiu
Regizorul Cristian Mungiu a avut parte de o surpriză uriașă în avionul cu care s-a întosrs în România, după ce a câștigat al doilea mare trofeu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes.
Primele imagini au fost surprinse încă din avion, acolo unde regizorul a fost aplaudat de toată lumea, iar echipajul i-a oferit, în semn de prețuire, macheta unei aeronave.
Ulterior, marele regizor a făcut o serie de declarații la aeroport. Filmul „Fjord”, a doua peliculă răsplătită cu cel mai important trofeu de la Cannes, vine la 19 ani după prima sa performanță, cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.
Inclusiv președintele României, Nicușor Dan, l-a felicitat pe regizorul român.
Liderul de la Cotroceni a subliniat și dimensiunea artistică a filmelor sale. „Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective”, a spus Nicușor Dan pe Facebook.
