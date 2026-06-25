Descinderi și controale în Complexul Dragonul Roșu. Comercianții de echipamente, verificați de autorități

Publicat 25 iun. 2026, 10:43 Sursă realitatea.net

O amplă acțiune de control are loc la această oră în Complexul comercial Dragonul Roșu, unde autoritățile verifică mai mulți comercianți de echipamente și aparatură. Intervenția vizează posibile produse neconforme, introduse pe piață fără respectarea cerințelor legale.

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