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EXCLUSIV | Milionarul ajuns în biroul lui Bolojan rupe tăcerea, în această seară la Miza Zilei, de la 20:55, doar la Realitatea PLUS

Realitatea de Prahova
Scris deRealitatea de Prahova
Publicat27 aug. 2026, 15:49
Actualizat27 aug. 2026, 15:51

Seara adevărului la Realitatea PLUS, milionarul care a ajuns în biroul lui Bolojan vine în platou. Cum au ajuns sacoșele cu bani la oamenii premierului demis, abuzurile din instituțiile statului și cum mecanismele puterii au fost unse cu șpăgi mascate.

Fănel Bogos explică în exclusivitate cum l-a abordat pe șeful banilor din PNL și ce ofertă a primit de la Bolojan pentru a intra în politică. Audierile procurorilor DNA continuă, Bolojan este așteptat să explice cum a intervenit pentru a rezolva problema milionarului, cum vrea să evite jurnaliștii când ajunge la DNA.

Dezvăluirile care sunt preluate de alții, în premieră la Miza Zilei, cu Ana Maria Păcuraru, de la 20.55, doar la Realitatea PLUS.

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