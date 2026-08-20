Advertising
Sport· 1 min citire
Superliga: Arnold Garita, oficial la FCSB
Foto: FCSB Facebook
Publicat20 aug. 2026, 18:26
Sursărealitatea.net
Atacantul camerunez a fost adus de la Shenzhen Juniors, echipă din liga a 2-a chineză.
Citește și
- 18:43România întâlnește Germania la Campionatul European de fotbal pentru nevăzători
- 17:08Patru membri ai unei galerii de fotbal, reținuți după ce ar fi agresat un cetățean pakistanez
- 16:55Superliga: CFR Cluj a intrat în insolvență!
- 16:11Formula 1: Max Verstappen continuă cu Red Bull Racing până în 2030
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Prahova și pe Google News