Două persoane lovite de tren în Prahova. Traficul feroviar, oprit temporar între Crivina și Brazi

Două persoane au fost lovite de tren în Prahova, între Crivina și Brazi. Traficul feroviar a fost oprit temporar pe ambele sensuri ale Magistralei 300.
Incident feroviar în județul Prahova, sâmbătă după-amiază. Două persoane au fost lovite de un tren InterRegio pe Magistrala 300, între Crivina și Brazi. În urma accidentului, circulația trenurilor a fost oprită temporar pe ambele sensuri, pentru intervenția autorităților.
Potrivit informațiilor transmise de CFR SA, incidentul s-a produs sâmbătă, 3 octombrie, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București.
Două persoane, lovite de tren între Crivina și Brazi
Accidentul s-a produs în jurul orei 15:34, pe Magistrala 300, pe distanța Crivina – Brazi.
Trenul InterRegio 1657, operat de CFR Călători, a surprins două persoane aflate în zona căii ferate.
În urma incidentului, autoritățile au intervenit la fața locului pentru desfășurarea operațiunilor necesare și pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.
Circulația trenurilor, oprită temporar pe ambele sensuri
Din motive de siguranță, traficul feroviar a fost oprit temporar pe ambele fire între Crivina și Brazi.
Măsura a fost luată pentru a permite intervenția echipajelor și efectuarea verificărilor la locul incidentului.
CFR SA a precizat că circulația urma să fie reluată după finalizarea intervenției și îndeplinirea condițiilor de siguranță pentru traficul feroviar.
Accident pe Magistrala 300
Incidentul a avut loc pe una dintre principalele magistrale feroviare din România, iar oprirea temporară a circulației a afectat traficul feroviar pe segmentul dintre Crivina și Brazi.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care cele două persoane au ajuns în zona căii ferate.
Știrea este în curs de actualizare, pe măsură ce apar noi informații oficiale despre starea persoanelor implicate și despre reluarea circulației feroviare.