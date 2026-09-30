RAR avertizează șoferii: programările sunt gratuite, dar unele site-uri cer până la 300 de lei
Avertismentul RAR
RAR avertizează șoferii asupra site-urilor care cer până la 300 de lei pentru programări. Programarea oficială la Registrul Auto Român este gratuită.
Registrul Auto Român (RAR) le transmite șoferilor să fie atenți la site-urile care solicită bani pentru programări. Instituția precizează că programările RAR sunt gratuite și că, în majoritatea județelor, timpul de așteptare este de aproximativ 4–7 zile.
Șoferii care au nevoie de servicii oferite de Registrul Auto Român nu trebuie să plătească unor intermediari pentru obținerea unei programări. RAR atrage atenția că au fost identificate mai multe platforme care percep taxe pentru acest serviciu, sumele solicitate ajungând în unele cazuri la 300 de lei.
Instituția recomandă utilizarea exclusivă a canalelor oficiale pentru efectuarea unei programări la RAR.
Programarea la RAR este gratuită
RAR precizează că programările pentru activitățile desfășurate în reprezentanțele sale sunt gratuite. Acestea pot fi realizate online, prin intermediul platformei oficiale, sau telefonic, prin serviciul Call Center.
Pentru programările telefonice, RAR indică numărul 021/9672, disponibil în intervalul de lucru afișat de instituție.
Prin urmare, șoferii care întâlnesc platforme care solicită plata unei taxe pentru obținerea unei programări ar trebui să verifice mai întâi disponibilitatea direct în sistemul oficial RAR.
Cât durează să obții o programare la RAR
Potrivit informațiilor transmise de RAR, în majoritatea județelor, măsurile de reorganizare implementate în 2026 au permis reducerea timpilor de așteptare.
În prezent, durata medie pentru obținerea unei programări este de 4 până la 7 zile, în funcție de activitatea solicitată.
Există însă două județe în care situația este diferită.
La Constanța și Suceava, numărul ridicat de autovehicule raportat la capacitatea de preluare a reprezentanțelor determină timpi de așteptare mai mari. Chiar și aici, RAR precizează că perioada de așteptare nu depășește 25 de zile.
Site-uri care cer bani pentru programări RAR
Avertismentul RAR vine după identificarea unor platforme care percep taxe cuprinse între 50 și 300 de lei pentru servicii de programare.
Unele dintre aceste site-uri promovează obținerea unei programări într-un interval scurt și prezintă termene de așteptare care pot ajunge, în unele cazuri, până la două luni.
RAR susține că astfel de informații nu reflectă situația generală actuală și recomandă șoferilor să nu plătească pentru un serviciu care este disponibil gratuit prin canalele oficiale.
Cum faci corect o programare la RAR
Pentru a evita plata unor taxe către intermediari, șoferii au la dispoziție două variante oficiale:
programarea online, prin platforma RAR;
programarea telefonică, prin Call Center-ul RAR, la numărul 021/9672.
La efectuarea programării online, este important ca datele introduse să fie corecte. RAR avertizează că erorile privind seria de șasiu, data, ora, reprezentanța sau activitatea selectată pot împiedica efectuarea serviciului în ziua programării.
Șoferii sunt sfătuiți să verifice sursa înainte de a plăti
În contextul apariției unor platforme care intermediază programările RAR contra cost, șoferii sunt sfătuiți să verifice dacă se află pe platforma oficială a instituției înainte de a introduce date personale sau de a efectua o plată.
Programarea oficială la RAR este gratuită, iar pentru majoritatea județelor timpul de așteptare este în prezent de câteva zile.
Înainte de a achita 50, 100 sau chiar 300 de lei unui site care promite o programare rapidă, este recomandată verificarea directă a disponibilității în sistemul oficial al Registrului Auto Român.
RAR lansează și alte servicii online pentru șoferi
Registrul Auto Român continuă să extindă serviciile digitale disponibile pentru proprietarii de autovehicule. Printre acestea se numără și secțiunea dedicată campaniilor de rechemare (recall), unde șoferii pot verifica dacă anumite vehicule sunt vizate de acțiuni de remediere anunțate de producători.
Digitalizarea serviciilor RAR are rolul de a simplifica accesul șoferilor la informații și de a reduce dependența de intermediari.
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