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Centura Comarnic este finalizată! Schimbări majore în traficul de pe DN1

Centura Comarnic

Centura Comarnic

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Scris deStoica Marian
Publicat25 sept. 2026, 15:12
Sursărealitatea.net

Centura Comarnic va reduce traficul de pe DN1

Lucrările la Centura Comarnic au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa ultimelor pregătiri înainte de recepție, pas care va permite deschiderea oficială a traficului pe noua variantă de ocolire a orașului.

Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, într-o postare publicată pe o rețea de socializare.

Centura Comarnic va reduce traficul de pe DN1

Noua Centură Comarnic, cu o lungime de 6 kilometri, are rolul de a decongestiona traficul de pe Drumul Național 1 (DN1), una dintre cele mai aglomerate șosele din România, în special pe tronsonul Valea Prahovei.

Proiectul este gândit ca o investiție complementară viitoarei Autostrăzi A3 Ploiești–Comarnic–Brașov, care va avea un nod rutier în zona Comarnic–Breaza.

Investiție de aproape 500 de milioane de lei

Varianta de ocolire include o infrastructură modernă, cu două benzi de circulație, trei poduri și sensuri giratorii pentru conectarea cu DN1.

Valoarea totală a investiției se apropie de 500 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din bugetul de stat și din fonduri europene.

După finalizarea recepției, autoritățile vor putea deschide oficial circulația pe Centura Comarnic, o investiție așteptată de șoferii care tranzitează Valea Prahovei.

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