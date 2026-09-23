Mai multe incendii la locuințe în 2026. Sistemele de încălzire și instalațiile electrice, printre principalele cauze

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Numărul incendiilor produse la locuințe a crescut ușor în primele opt luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În același timp, datele arată o creștere mai importantă a numărului persoanelor decedate și rănite în urma incendiilor. Sistemele de încălzire defecte sau nesupravegheate și instalațiile electrice se numără printre principalele cauze.