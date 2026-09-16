Ursula von der Leyen, planuri pentru Europa: apărare mai puternică, reguli pentru rețelele sociale și sprijin pentru Ucraina

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 sept. 2026, 16:30

Ursula von der Leyen a prezentat miercuri, 16 septembrie 2026, în Parlamentul European de la Strasbourg, direcțiile pe care Comisia Europeană vrea să le urmeze în următoarea perioadă.

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