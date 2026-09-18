Scandal la FIFA: Germania îi cere lui Infantino să plece! Și FRF se opune unui nou mandat

Federația Română de Fotbal s-a alăturat demersului UEFA și a anunțat că nu îl va mai susține pe Infantino pentru un nou mandat.
Președintele Bundesligii, Hans-Joachim Watzke, îi cere demisia lui Gianni Infantino, pe fondul controverselor provocate de planul FIFA de a vinde către investitori privați o parte din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale.
Germania cere schimbarea
Hans-Joachim Watzke, care este și vicepreședinte al Federației Germane de Fotbal și membru în Comitetul Executiv al UEFA, a cerut plecarea lui Infantino.
Oficialul german a criticat în special proiectul FIFA Forward Enterprise, prin care drepturile comerciale ale unor competiții, inclusiv Cupa Mondială, urmau să fie gestionate printr-o companie în care să intre investitori privați. Planul a fost ulterior retras.
Watzke a calificat propunerea drept „complet nebunească” și a susținut că nici conducerea FIFA nu ar fi fost informată în totalitate despre demers.
FRF nu îl mai susține pe Infantino
România a adoptat aceeași poziție. Federația Română de Fotbal a anunțat că se alătură demersului UEFA de schimbare a conducerii FIFA și că nu îi va acorda lui Gianni Infantino susținerea pentru un nou mandat.
FRF consideră că transformarea unei competiții precum Cupa Mondială într-un produs destinat fondurilor de investiții ar schimba modelul de organizare al fotbalului.
Federația Română de Fotbal susține că FIFA are suficiente rezerve financiare și că nu vede necesară o schimbare a modelului de guvernanță în favoarea investitorilor privați.
Planul a fost retras
FIFA a retras între timp proiectul privind vânzarea unei participații din competițiile sale către investitori privați. UEFA a salutat decizia, după ce cele 55 de federații naționale europene au respins în unanimitate propunerea.
Controversa continuă însă să afecteze relația dintre Infantino și mai multe federații europene, în contextul alegerilor pentru președinția FIFA programate pentru 2027. Germania, România și alte federații europene cer schimbări la conducerea forului mondial.