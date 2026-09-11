Mohammed bin Salman i-a cerut de două ori lui Trump să atace rebelii Houthi. Președintele SUA a refuzat

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 sept. 2026, 16:44

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, l-ar fi sunat de două ori pe Donald Trump pentru a-i cere Statelor Unite să lanseze atacuri împotriva rebelilor Houthi din Yemen.

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