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Flagrant DNA: o persoană a cerut 11.000 de euro pretinzând influență asupra conducerii ANAF
FOTO: Arhivă
Inculpatul a promis tratament favorabil la controalele fiscale și a fost plasat sub control judiciar
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