Intervenții Salvamont pe Jepii Mici: turist accidentat, evacuat cu elicopterul. O turistă, salvată din cauza epuizării

Două intervenții Salvamont au avut loc pe Jepii Mici. Un turist accidentat la picior a fost evacuat cu elicopterul, iar o turistă epuizată a fost coborâtă la Bușteni.
Salvamont Prahova a intervenit, sâmbătă seara, în două situații distincte pe traseul Jepii Mici din Munții Bucegi. Un turist care s-a accidentat la picior și nu a mai putut continua coborârea a fost evacuat cu ajutorul unui elicopter. Ulterior, salvatorii montani au intervenit pentru o turistă de 46 de ani, care nu mai putea continua traseul din cauza epuizării fizice.
Turist accidentat la picior pe Jepii Mici
Prima intervenție a fost declanșată în urma unui apel la numărul de urgență 112. Salvamontiștii au fost solicitați să acorde primul ajutor unui turist care suferise o accidentare la picior și nu mai putea continua coborârea.
Turistul se afla în partea superioară a traseului Jepii Mici, într-o zonă în care evacuarea terestră ar fi necesitat un timp îndelungat și mobilizarea unui număr important de salvatori montani.
Turistul a fost evacuat cu elicopterul
Având în vedere poziția victimei și dificultatea intervenției terestre, Salvamont Prahova a solicitat sprijin aerian.
Turistul a fost preluat și evacuat cu ajutorul unui elicopter de la Punctul de Operare Aeromedicală Caransebeș. Salvamont Prahova a transmis mulțumiri echipajului aerian pentru colaborarea în cadrul operațiunii de salvare.
O turistă de 46 de ani a rămas fără putere pe traseu
La scurt timp după finalizarea intervenției aeriene, salvatorii montani aflați pe teren au primit o nouă solicitare, tot pe traseul Jepii Mici.
De această dată, era vorba despre o turistă în vârstă de 46 de ani, care cobora traseul și nu mai putea continua deplasarea din cauza epuizării fizice.
Salvamontiștii au intervenit și au ajutat-o să coboare în siguranță până în Bușteni.
Salvamontiștii recomandă prudență pe traseele montane
Cele două intervenții de pe Jepii Mici readuc în atenție dificultatea traseelor din Munții Bucegi și necesitatea unei pregătiri corespunzătoare înaintea unei drumeții.
Turiștii sunt sfătuiți să își aleagă traseele în funcție de condiția fizică, să verifice condițiile meteorologice și să aibă echipamentul adecvat.