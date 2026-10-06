Femeie agresată și forțată să urce într-o mașină, în Prahova. Agresorul ar fi o rudă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 oct. 2026, 15:23

O femeie din comuna Balta Doamnei, județul Prahova, ar fi fost agresată și forțată să urce într-o mașină de către o rudă, într-un incident petrecut pe 27 septembrie.

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