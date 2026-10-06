Femeie agresată și forțată să urce într-o mașină, în Prahova. Agresorul ar fi o rudă

O femeie din comuna Balta Doamnei, județul Prahova, ar fi fost agresată și forțată să urce într-o mașină de către o rudă, într-un incident petrecut pe 27 septembrie.
Bărbatul ar fi plecat apoi cu victima la bord și i-ar fi luat telefonul mobil. Potrivit anchetatorilor, femeia a suferit mai multe leziuni și a avut nevoie de 18-20 de zile de îngrijiri medicale.
Ar fi condus cu victima în mașină timp de 13 minute
Incidentul ar fi avut loc în jurul orei 23:00, în fața locuinței femeii. Bărbatul ar fi luat-o cu forța și ar fi introdus-o în autoturismul său, după care ar fi pornit la drum.
Mașina ar fi circulat aproximativ 13 minute prin localitățile Curcubeu, Balta Doamnei și Lacul Turcului, după care s-ar fi întors la locuința victimei. În timpul incidentului, bărbatul i-ar fi smuls femeii telefonul mobil și ar fi amenințat-o cu acte de violență.
Victima a suferit leziuni
Potrivit concluziilor medico-legale preliminare, femeia a suferit o luxație scapulo-humerală, precum și echimoze și escoriații la nivelul feței. Leziunile necesită între 18 și 20 de zile de îngrijiri medicale.
Bărbatul a fost arestat preventiv
În urma anchetei, bărbatul este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare, tâlhărie calificată și violență în familie. El a fost prezentat în fața instanței, iar judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.