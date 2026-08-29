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Imagini apocaliptice! Lacul Teghirghiol, secat aproape în totalitate! VIDEO

! Lacul Teghirghiol, secat aproape în totalitate!

! Lacul Teghirghiol, secat aproape în totalitate!

Scris deIulian Budusan
Publicat29 aug. 2026, 15:10
SursăRealitatea.Net

Imagini dramatice. Lacul Techirghiol este vizibil afectat de seceta prelungită și temperaturile de foc de anul acesta. Nivelul apei a scăzut aproape complet iar imaginile sunt unele greu de privit.

Apa a lăsat în urmă suprafețe mari acoperite cu mâl și porțiuni de mal care, în mod normal, se aflau sub luciul apei în urmă cu câteva luni.

Fenomenul, spun experții, este pus pe seama temperaturilor foarte ridicate și a deficitului de precipitații din această vară. La temperaturi extreme, evaporarea de la suprafața lacului este accelerată, iar lipsa ploilor înseamnă că apa pierdută nu mai este compensată suficient de repede, au explicat aceștia.

Lacul Techirghiol este cunoscut nu doar pentru peisaj, ci mai ales pentru nămolul și apa sărată, folosite de zeci de ani în tratamente balneare.

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