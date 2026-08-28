Avocatul fraților Tate, avertisment în instanța din Miami: Ce s-ar putea întâmpla dacă nu se întorc în România

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 aug. 2026, 14:45

Andrew și Tristan Tate au încercat să convingă o judecătoare federală din Miami să îi elibereze din arest, în timp ce contestă extrădarea în Marea Britanie.

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