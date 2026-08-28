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Procesul de pace din Ucraina este „complet blocat”, recunoaște Kremlinul

Război în Ucraina

Război în Ucraina

Scris deStoica Marian
Publicat28 aug. 2026, 13:56
Sursărealitatea.net

„Chestiunea negocierilor de pace este acum complet blocată. Nu există idei noi”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Ultima rundă de discuții, mediată de Statele Unite, a avut loc în februarie.

Chestiunea negocierilor de pace este acum complet blocată. Nu există idei noi”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Moscova a declarat în repetate rânduri în ultimele luni că aşteaptă noi propuneri din partea secretarului de stat american Marco Rubio, după ce ambele părţi au recunoscut că acordul la care s-a ajuns acum un an la summitul ruso-american de la Anchorage nu mai este valabil.

Peskov a insistat vineri că „partea ucraineană este perfect conştientă de cerinţele noastre”, referindu-se la cererea Rusiei ca Kievul să îşi retragă trupele din Donbas.

„Nu vor să discute despre acest lucru prin mijloace paşnice, motiv pentru care menţinem o dinamică pozitivă pe linia frontului, iar operaţiunea (militară specială) continuă”, a subliniat el.

El a afirmat, de asemenea, că preşedintele rus Vladimir Putin nu intenţionează să discute cu omologul său american, Donald Trump.

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