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Actualitate· 1 min citire
Prognoză ANM pentru Capitală: Soare și până la 29 de grade în acest weekend
Foto/Arhivă
Publicat28 aug. 2026, 10:40
SursăRealitatea.Net
Condiții ideale pentru plimbări în aer liber la sfârșitul acestei săptămâni în București. Meteorologii promit un weekend cald și însorit, cu pragul termic ajungând până la 29 de grade sâmbătă.
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