Incendiu de vegetație la Podenii Noi: 30 de hectare afectate. Pompierii au intervenit în Valea Dulce

Incendiu de vegetație la Podenii Noi, în satul Valea Dulce. Flăcările s-au extins pe aproximativ 30 de hectare, iar pompierii au intervenit cu dificultate.
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni seară în satul Valea Dulce, comuna Podenii Noi, județul Prahova, iar flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 30 de hectare. Mai multe echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru localizarea și stingerea focarelor.
Intervenția a fost una dificilă, întrucât în zona afectată accesul autospecialelor nu a fost posibil, pompierii fiind nevoiți să se deplaseze pe jos către focarele de incendiu.
Incendiu de vegetație pe 30 de hectare, la Podenii Noi
Focul a izbucnit în cursul serii de luni, pe raza satului Valea Dulce, comuna Podenii Noi. Inițial, suprafața afectată a fost estimată la aproximativ 20 de hectare, însă incendiul s-a extins prin mai multe focare, ajungând la circa 30 de hectare.
Pentru gestionarea situației au fost mobilizați pompieri de la:
La intervenție au fost folosite o autospecială de stingere, un UTV și o autospecială de primă intervenție și comandă.
Acces dificil pentru pompieri
Una dintre principalele probleme întâmpinate de salvatori a fost terenul dificil. În zona în care se manifestau focarele, autospecialele ISU nu au putut ajunge, astfel că intervenția s-a desfășurat pedestru.
Flăcările s-au manifestat în mai multe puncte, iar pompierii au acționat pentru localizarea focarelor și împiedicarea extinderii incendiului.
După câteva ore de intervenție, toate focarele au fost lichidate.
Incendiul a fost stins în jurul orei 22.00
Potrivit informațiilor disponibile, incendiul de vegetație de la Podenii Noi a fost lichidat în jurul orei 22.00. Suprafața totală afectată a fost stabilită la aproximativ 30 de hectare.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime în urma incendiului.
Incendiile de vegetație uscată pot deveni rapid periculoase, mai ales atunci când focul se extinde pe suprafețe mari și accesul echipajelor de intervenție este dificil.
Incendiu în Prahova, intervenție dificilă în zona Valea Dulce
Intervenția de la Podenii Noi a mobilizat echipaje din trei zone ale județului Prahova. Suprafața mare afectată și existența mai multor focare au impus o intervenție coordonată pentru stingerea incendiului.
Imagini de la intervenția pompierilor au fost publicate de autorități, surprinzând operațiunile desfășurate pentru lichidarea focarelor din zona Valea Dulce.