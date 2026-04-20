Intervenție de urgență în Prahova: bărbat dispărut după ce a căzut din barcă pe o baltă piscicolă

Mobilizare amplă de forțe în județul Prahova, unde pompierii și scafandrii intervin pentru găsirea unui bărbat dispărut după ce a căzut dintr-o ambarcațiune pe o baltă piscicolă din localitatea Boldești-Grădiștea.

Incidentul a fost semnalat luni dimineață, în jurul orei 07:40, printr-un apel la Serviciul de Urgență 112, în care s-a anunțat că o persoană a căzut dintr-o barcă și nu a mai reușit să ajungă la mal.

La fața locului au fost mobilizate echipaje ale ISU Prahova, inclusiv pompieri din cadrul Detașamentului Mizil, care intervin cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și o barcă de salvare. De asemenea, a fost solicitat sprijinul unui echipaj de scafandri pentru efectuarea căutărilor subacvatice.

Potrivit primelor informații furnizate de autorități, este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 47 de ani, care ar fi căzut în apă în timp ce desfășura activități de verificare pe balta piscicolă. Acesta nu a mai fost văzut ieșind la suprafață, iar echipele de intervenție au reușit să recupereze doar ambarcațiunea, adusă ulterior la mal.

Surse locale indică faptul că bărbatul ar fi angajat al firmei care administrează balta piscicolă privată, iar incidentul s-ar fi produs în timpul unor activități de rutină.

La momentul redactării acestei știri, operațiunea de căutare și salvare este în plină desfășurare, iar autoritățile continuă intervenția în speranța găsirii victimei.