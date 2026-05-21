Minor agresat într-un mijloc de transport din Constanța

Un incident violent a avut loc în municipiul Constanța, într-un mijloc de transport în comun, unde un minor în vârstă de 16 ani ar fi fost agresat fizic de un bărbat de 27 de ani, pe fondul unui conflict verbal.

Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 în data de 14 mai 2026, în jurul orei 16.00. Cazul este cercetat de polițiștii Secției 2 din cadrul Poliției municipiului Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.

Dosarul penal vizează infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Reprezentantului legal al minorului i-a fost înmânată o cerere pentru sesizarea instanței în vederea emiterii unui ordin de protecție.

În urma probelor administrate, procurorul de caz a dispus, pe 20 mai, reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă și urmează să fie prezentat Parchetului pentru stabilirea măsurilor legale necesare.

