Miruță cere o măsură radicală după atacul de la Cluj. Legea dezinformării, din nou în discuție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 15:40

Legea dezinformării ar putea ajunge din nou în Parlament, după atacul produs la Cluj. Ministrul Economiei, Radu Miruță, îi cere președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, să susțină reluarea dezbaterilor pe acest subiect.

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