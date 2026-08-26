Patriarhul Daniel apără ora de Religie în școli: „Este necesară sănătății spirituale a persoanei și comunității”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj în apropierea începutului anului școlar 2026-2027.
„Copiii și tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru Biserică și pentru popor. Prin educația lor creștină, ei pot deveni nu doar buni cetățeni ai patriei terestre, ci și cetățeni ai patriei cerești, adică sfinți în calendarul Bisericii Ortodoxe”, se arată în mesajul publicat marți, 25 august, de agenția Basilica.
Patriarhul a dat drept exemple familiile Sfântului Ierarh Vasile cel Mare și Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu.
Patriarhul Daniel: Ora de Religie contribuie la dezvoltarea identității personale
O parte importantă a mesajului este dedicată orei de Religie, despre care Patriarhul Daniel spune că are un rol care depășește simpla transmitere a unor informații.
„Ora de Religie contribuie la dezvoltarea identității personale, la cunoașterea valorilor spirituale și culturale ale umanității, propune elemente de morală aplicată, necesare sănătății spirituale a persoanei și a comunității”, afirmă Patriarhul României.
Potrivit acestuia, educația religioasă trebuie privită în cadrul unei „educații integrale” a elevului, iar programa disciplinei nu urmărește numai acumularea de cunoștințe, ci și formarea unor abilități, comportamente, atitudini și valori.
Patriarhul Daniel invocă și documentele educaționale internaționale care pun accent pe cultivarea valorilor în școală.
Cum se face, de fapt, înscrierea la ora de Religie
Religia face parte din trunchiul comun al planurilor-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, însă participarea elevului la ore nu se face automat.
Potrivit Legii învățământului preuniversitar, înscrierea pentru frecventarea orei de Religie se face printr-o cerere scrisă depusă de părintele sau reprezentantul legal al elevului minor ori de elevul major. Elevii aparținând cultelor recunoscute de stat au dreptul de a studia Religia potrivit propriei confesiuni.
Noua metodologie pentru predarea disciplinei Religie, aprobată în decembrie 2025 și publicată în Monitorul Oficial în ianuarie 2026, prevede că cererea este valabilă pe întreaga perioadă de școlarizare în învățământul preuniversitar, până când elevul major sau părintele decide schimbarea opțiunii. Dacă elevul nu frecventează Religia, situația sa școlară se încheie fără această disciplină.