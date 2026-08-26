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Economie· 1 min citire
Reguli noi pe piața auto: Ce conține noul contract de vânzare-cumpărare
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Atestare fiscală obligatorie la tranzacționarea mașinilor la mâna a doua
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