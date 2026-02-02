Peste 90 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
22 de persoane au ajuns la spital
Peste 90 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore de salvamontişti, 22 dintre ele fiind transportate cu ambulanţele la spital.
Potrivit Salvamont, în două cazuri s-a solicitat elicopterul SMURD.
''În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 85 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul acestor intervenţii au fost salvate 94 de persoane. Dintre acestea, 22 au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, pentru 2 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD'', se arată luni dimineaţă pe pagina de Facebook a Salvamont România.
Cele mai multe apeluri pentru intervenţii de urgenţă au fost primite de Salvamont Harghita (14), Sinaia (12), Sibiu (11) şi Lupeni (9). Au mai fost câte 8 apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov şi Salvamont Judeţul Braşov şi 6 intervenţii ale salvatorilor din Cluj.
Totodată, s-au primit şi 33 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană. AGERPRES
