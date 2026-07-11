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Prahova: Unul dintre alpiniștii prăbușiți în Bucegi a decedat
Alpiniști răniți în Bucegi / FOTO: ISU Prahova
Publicat11 iul. 2026, 19:08
Sursărealitatea.net
Unul dintre cei patru alpiniști care s-au prăbușit, sâmbătă, pe Albișoara Brânei din Bucegi a decedat, a anunțat Salvamont Prahova.
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