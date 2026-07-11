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Prahova: Unul dintre alpiniștii prăbușiți în Bucegi a decedat

Alpiniști răniți în Bucegi / FOTO: ISU Prahova

Alpiniști răniți în Bucegi / FOTO: ISU Prahova

Scris deStoica Marian
Publicat11 iul. 2026, 19:08
Sursărealitatea.net

Unul dintre cei patru alpiniști care s-au prăbușit, sâmbătă, pe Albișoara Brânei din Bucegi a decedat, a anunțat Salvamont Prahova.

'Mobilizare impresionantă de forțe sub coordonarea DSU. A sosit și elicopterul de la POA Brașov, plus patru ambulanțe. Primul salvator montan a fost inserat și a constatat, din păcate, decesul unei persoane de sex feminin', informează sursa citată, într-o postare pe Facebook.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, prima persoană a fost extrasă cu ajutorul elicopterului SMURD Caransebeș, fiind predată echipajelor medicale de la sol.

UPDATE ORA 16.20 Prahova: Patru persoane au căzut într-o prăpastie în Bucegi; două elicoptere vor interveni la fața locului

Patru persoane au căzut, sâmbătă, într-o prăpastie din masivul Bucegi, la fața locului fiind așteptate să intervină două elicoptere în sprijinul salvamontiștilor.

'Intervenție în desfășurare pentru salvarea a patru persoane căzute pe Albișoara Brânei din Bucegi. Avem confirmarea sosirii a două elicoptere de la Târgu Mureș și Caransebeș', se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, cele patru persoane practicau alpinism.

'Echipele de intervenție acționează pentru salvarea a patru persoane care practicau alpinism în zona Valea Albișoarei, din Bușteni. Conform primelor informații, acestea s-au prăbușit aproximativ 10 metri după ruperea corzii de asigurare', arată sursa citată.

ISU Prahova a precizat că, din cele patru persoane conștiente inițial, una a intrat în stare de inconștiență.

Pentru gestionarea situației de urgență a fost alocat și un elicopter Black Hawk de la București, la bordul căruia va fi și o echipă medicală de la Spitalul Clinic de Urgență București.

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