Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc

Joi, 26 februarie 2026, au loc noi extrageri la jocurile organizate de Loteria Română: Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Cel mai mare premiu este pus în joc la Joker, unde, la categoria I, reportul depășește 54,36 milioane de lei, echivalentul a peste 10,66 milioane de euro.

La ultimele Trageri Speciale de Dragobete, desfășurate duminică, Loteria Română a acordat peste 36.000 de câștiguri, cu o valoare totală de aproape 3 milioane de lei.

Reporturi importante în joc

Loto 6/49, categoria I: peste 2,82 milioane lei (aprox. 553.700 euro)

Noroc: report cumulat de peste 5,06 milioane lei (aprox. 994.200 euro)

Joker, categoria a II-a: peste 301.500 lei (aprox. 59.100 euro)

Noroc Plus, categoria I: peste 92.500 lei (aprox. 18.100 euro)

Loto 5/40, categoria I: peste 1,09 milioane lei (aprox. 213.800 euro)

Loto 5/40, categoria a II-a: peste 72.300 lei (aprox. 14.100 euro)

Super Noroc: peste 61.600 lei (aprox. 12.000 euro)

La extragerea Noroc Plus, categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51.461,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Satu Mare.