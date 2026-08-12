Schimbare majoră la Eurovision! Țările aflate în conflict pot pierde dreptul de a organiza competiția

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 21:27

Eurovision a introdus o schimbare importantă în regulament, care modifică una dintre tradițiile principale ale competiției. De acum, țara care câștigă concursul nu va mai avea automat dreptul de a organiza ediția următoare dacă se află într-o situație care poate pune în pericol securitatea evenimentului.

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