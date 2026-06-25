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Șoc în Franța! Un bărbat a pierdut 13 milioane de euro la Loto pentru că nu și-a revendicat premiul

Loto

Loto

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 08:38

Un câștigător din Franța a pierdut un premiu de 13 milioane de euro la Super Loto după ce nu și-a revendicat la timp biletul norocos, într-un caz considerat extrem de rar de operatorii de jocuri de noroc.

Biletul câștigător a fost jucat la extragerea din 24 aprilie, în departamentul Orne, însă persoana norocoasă nu s-a prezentat nici până la expirarea termenului legal pentru ridicarea premiului.

Situația a devenit și mai neobișnuită în momentul în care autoritățile și operatorul francez de loterie au lansat apeluri publice pentru identificarea câștigătorului, inclusiv prin mass-media și în timpul emisiunilor televizate dedicate extragerilor.

Cu doar câteva ore înainte de expirarea termenului limită, reprezentanții La Française des Jeux au confirmat că persoana trebuie să ia legătura cu departamentul destinat marilor câștigători pentru a-și revendica suma.

„Au trecut trei săptămâni de când am lansat un apel public prin intermediul mass-media pentru a răspândi informația. Anunțuri au fost făcute și în timpul transmisiunilor extragerilor loto”, au transmis reprezentanții operatorului.

Biletul norocos a avut numerele 12, 16, 2, 20 și 26, iar numărul „Chance” a fost 2.

În ciuda eforturilor de localizare a câștigătorului, inclusiv prin anunțuri difuzate la televiziune, persoana nu a fost găsită în termenul legal de 60 de zile. În final, suma de 13 milioane de euro a fost returnată în fondul general de premii al loteriei.

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