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Actualitate· 1 min citire
Sorana Cîrstea, optimistă înaintea duelului cu Linda Noskova de la Wimbledon
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la Wimbledon, după victoria în două seturi, 6-3, 6-4, în fața australiencei Kimberly Birrell. Românca o va întâlni în următoarea rundă pe cehoaica Linda Noskova, adversară pe care a înfruntat-o deja de patru ori în acest an.
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