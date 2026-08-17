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Actualitate· 2 min citire
ICCJ, reacție tranșantă în scandalul întâlnirii dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu: „O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată”
Inalta Curte de Casație și Justiție
Publicat17 aug. 2026, 09:59
Actualizat17 aug. 2026, 10:00
SursăRealitatea.net
Înalta Curte de Casație și Justiție intervine public în scandalul declanșat de întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan. „O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată și nici fără consecințe instituționale pe măsura gravității sale", a transmis ICCJ, amintind tocmai faptul că întâlnirea a avut loc în contextul în care Curtea Constituțională urmează să soluționeze chiar conflictul juridic inițiat de prim‑ministru.
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