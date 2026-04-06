Stare critică pentru Mircea Lucescu: ședință de urgență la Spitalul Universitar pentru stabilirea tratamentului

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență din București s-au reunit într-o ședință pentru a evalua situația complexă a lui Mircea Lucescu, internat în secția de Terapie Intensivă.

Reprezentanții unității medicale au transmis că, pentru moment, nu există schimbări în evoluția stării de sănătate, însă cazul este analizat în detaliu de echipa medicală.

„Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evolutia stării de sănatăte a dlui Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curand sau dacă va fi necesar.

La acest moment se desfasoară o intâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz”, au transmis reprezentanții spitalului.

Starea fostului antrenor s-a deteriorat în noaptea de sâmbătă, când au apărut episoade de aritmii cardiace, caracterizate prin bătăi neregulate ale inimii.

Inițial, medicii au reușit să stabilizeze situația, însă ulterior au apărut complicații. Potrivit unui nou comunicat, problemele cardiace au reapărut și s-au intensificat.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din secţia de cardiologie. Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.

Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, au anunţat duminică dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.