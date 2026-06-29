Trafic restricționat pentru vehiculele de mare tonaj, pe fondul temperaturilor extreme

Circulația camioanelor de peste 7,5 tone va fi restricționată astăzi și mâine, între orele 12:00 și 20:00, pe mai multe drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din 36 de județe, din cauza temperaturilor extreme și a codurilor portocaliu și roșu de caniculă emise de ANM. Măsura nu se aplică transporturilor esențiale și poate fi modificată în funcție de evoluția vremii.

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