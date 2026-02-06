Un oficial rus de rang înalt a fost împușcat la Moscova

Moscova a acuzat Kievul că s-ar fi aflat în spatele acelor asasinate

Un ofiţer rus de rang înalt a fost împuşcat vineri la Moscova şi transportat la spital, transmite Reuters, care precizează că general-locotenentul Vladimir Alexeiev ocupă o funcţie importantă în cadrul Statului Major de la Ministerul Apărării.

Alexeiev a făcut parte din echipa trimisă să negocieze cu Evgheni Prigojin atunci când acesta a condus o revoltă a mercenarilor Wagner, în iunie 2023.

De la începutul războiului din Ucraina, ofiţeri ruşi, dar şi alte personaje care au avut legătură cu conflictul, au fost asasinate.

Moscova a acuzat Kievul că s-ar fi aflat în spatele acelor asasinate.