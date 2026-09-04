Un robot umanoid era să ia la bătaie clienții unui magazin pentru că a fost împins. VIDEO

Un robot umanoid expus într-un magazin de electronice din Saratov a ajuns în centrul atenției pe internet după un incident surprins de camerele de supraveghere. Un client l-a împins, iar aparatul s-a deplasat ulterior spre bărbat și a făcut mișcări care au fost interpretate drept o tentativă de a-l lovi.
Momentul care a făcut înconjurul internetului
O scenă neobișnuită surprinsă într-un magazin de electronice din orașul rus Saratov a atras rapid atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale. Protagonistul înregistrării este un robot umanoid care, după ce este împins de un client, pare să se îndrepte către acesta și să reacționeze într-un mod care seamănă cu o tentativă de lovire.
Incidentul ar fi avut loc în Volga Store din Saratov, unde robotul era prezentat clienților sub numele „Syoma”. Aparatul era utilizat în magazin atât ca atracție, cât și în rolul de consultant tehnologic.
În imaginile provenite de la camerele de supraveghere poate fi observat un bărbat care se apropie de robot și îl împinge. La scurt timp după contactul fizic, robotul începe să se deplaseze în direcția clientului.
Mișcările aparatului au atras imediat atenția deoarece acesta își mișcă picioarele într-un mod care, privit separat de contextul tehnic al funcționării sale, poate părea asemănător unei încercări de a-l lovi pe bărbat.
„Syoma” a devenit vedeta unei scene neașteptate
Înregistrarea a fost distribuită pe mai multe platforme de socializare, iar utilizatorii au început să interpreteze rapid reacția robotului. Pentru mulți dintre cei care au văzut imaginile, scena a părut ca și cum aparatul ar fi răspuns gestului clientului după ce acesta l-a împins.
De aici au apărut numeroase glume și comentarii despre presupusa „răzbunare” a robotului. Secvența a fost privită de internauți prin prisma unei interacțiuni aproape umane, în care robotul ar fi reacționat după ce a fost agresat.
Relatările despre incident indică Volga Store din Saratov drept locul în care s-ar fi produs scena, iar imaginile de supraveghere au contribuit la răspândirea rapidă a momentului pe internet.
Imaginile nu arată însă că robotul a vrut să se răzbune
Din înregistrare nu rezultă că „Syoma” ar fi acționat din proprie inițiativă și nici că aparatul ar fi înțeles împingerea drept un atac din partea clientului.
Reacția observată poate avea explicații strict tehnice. Mișcările robotului ar putea fi generate de programarea sa, de informațiile primite de la senzori sau de un mecanism automat declanșat în urma contactului fizic.
Astfel, deși secvența poate crea impresia unei reacții intenționate și chiar agresive, imaginile disponibile nu demonstrează că robotul a luat singur decizia de a se îndrepta către client sau că a urmărit să îl lovească.
Interacțiunea dintre oameni și roboți devine o provocare
Incidentul din Saratov readuce în atenție o problemă importantă pentru dezvoltarea roboților umanoizi, mai ales pe măsură ce astfel de aparate sunt introduse în spații în care interacționează direct cu publicul.
Comportamentul unui robot poate fi previzibil atunci când interacțiunea se desfășoară în condițiile pentru care sistemul a fost programat. Situațiile neprevăzute, precum contactul fizic sau un gest neașteptat al unei persoane, pot declanșa însă reacții care sunt dificil de interpretat doar prin ceea ce se vede într-o filmare.
Cazul robotului „Syoma” arată tocmai această diferență dintre felul în care o reacție mecanică poate fi percepută de oameni și mecanismul tehnic care ar putea sta în spatele ei. În imaginile devenite virale, mișcările aparatului au fost suficiente pentru ca numeroși utilizatori să le interpreteze drept o „răzbunare”, deși înregistrarea nu confirmă existența unei astfel de intenții.