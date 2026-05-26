Urmărire ca în filme între Brașov și Sinaia. Un tânăr care a furat o mașină și mai multe bunuri dintr-o locuință a fost prins de polițiști

Scene tensionate marți, pe DN1, după ce un bărbat suspectat că a furat un autoturism și mai multe bunuri dintr-o casă din Brașov a fost urmărit de polițiști până în stațiunea Sinaia. În timpul intervenției, acesta a avariat mai multe autospeciale de poliție încercând să scape.

Ce au transmis oamenii legii?

Totul a început după ce polițiștii Secției 2 din cadrul Poliției Municipiului Brașov au fost sesizați cu privire la furtul unui autoturism aflat în curtea unui imobil de pe strada Triumfului.

În urma primelor verificări, anchetatorii au stabilit că individul ar fi pătruns în locuință și ar fi furat un telefon mobil, un laptop și cheile mașinii parcate în curte. După ce a intrat în posesia bunurilor, acesta s-ar fi urcat la volanul autoturismului și ar fi părăsit zona.

Polițiștii au demarat imediat cercetările, iar informațiile obținute au dus la identificarea mașinii furate în trafic, în timp ce se deplasa dinspre Brașov către Predeal.

Oamenii legii au încercat să oprească autoturismul pentru control, însă șoferul a ignorat semnalele polițiștilor și și-a continuat deplasarea. A urmat o urmărire în trafic, la care au participat și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

Cursa s-a încheiat în Sinaia, unde autoturismul a fost blocat, iar suspectul a fost imobilizat și dus la audieri. Potrivit autorităților, bărbatul are 26 de ani și este din Brașov.

În timpul urmăririi, acesta ar fi lovit mai multe autospeciale de poliție, provocând avarii vehiculelor implicate în intervenție.