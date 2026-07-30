Ana Maria Păcuraru, mesaj-manifest pentru fermieri și jandarmi: „Sunt oameni disperați, nu sunt răufăcători”

Potestele masive ale fermierilor au adus din nou România în punctul în care disperarea oamenilor din agricultură se întâlnește direct cu forțele de ordine. În acest context, jurnalista Ana Maria Păcuraru transmite un mesaj-manifest atât fermierilor, cât și jandarmilor: „Oamenii ăștia nu sunt inamicul vostru. Sunt românii pe care ați jurat să-i apărați.”
"Dimineață, din ce noi poate toți ne beam cafeaua și ne uitam la telefon sau la televizor, sute de oameni erau deja în autocar. Ei veneau din Constanța, din Tulcea, din poate sate despre care nici n-am mai auzit. Ei au venit ca să ajungă la București până la ora 10. Și nu pentru că au avut chef de o ieșire în capitală, ci pentru că nu mai aveau nicio altă opțiune. Le-a fost interzis practic peste noapte să-și vândă animalele, să-și vândă animalele afară. Și iată că exact atunci când în sfârșit piața din Orientul Mijlociu se redeschidea și părea că anul ăsta poate din nou respira măcar puțin, pentru că totuși aveam și greva medicilor, iată că acum dintr-o dată totul s-a oprit și pentru fermieri.
Și noi vorbim despre o pierdere abstractă, vorbim despre cifre exacte pe care noi chiar acum le citim, iar poate mâine le și uităm. Dar vorbim despre oameni pentru care o turmă de oi înseamnă exact ceea ce înseamnă o casă, ceea ce înseamnă un salariu, o pensie, tot ce au construit în ori de trei generații. Și acum se uită la ea și nu știu practic dacă mai pot apuca să o salveze.
Cred că dincolo de toate discuțiile tehnice despre boli de animale și proceduri europene, lucrul cel mai simplu de spus este ăsta. Sunt oameni disperați, nu sunt răufăcători. Și cred că merită să fie tratați ca atare, inclusiv de cei care astăzi îi păzesc în Piața Victoriei.
De aceea aș vrea să spun cu toată sinceritatea jandarmilor care îi păzesc, oamenii ăștia nu sunt inamicul vostru. Sunt românii pe care ați jurat să-i apărați. Iar un spray lacrimogen nu rezolvă absolut nimic, doar transformă o durere reală pe care poate dumneavoastră nu o simțiți, într-o imagine extrem de urâtă, pe care o va vedea toată lumea și care nu ajută pe absolut nimeni.
Și fermierilor le-aș spune totodată cu aceeași sinceritate, nu uitați că aveți și dumneavoastră o limită. Dar tocmai pentru că aveți dreptate, nu lăsați pe nimeni să vă tragă într-un moment de furie care să vă strice absolut tot ce ați construit până acum, cu greu, cu răbdare, cu argumente. Lumea vă privește acum, arătați-le exact cine sunteți.
Și pentru că vocea lor trebuie auzită cu adevărat, din seară de la ora 20.55, într-o nouă ediție Miza Zilei. Noi avem în platou, în platoul nostru. Îi ascultăm, toate nemulțumirile, toată durerea lor, pentru că asta nu face guvernul. Vă așteptăm la Realitatea Plus la Miza Zilei, la 20.55."